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На церемонії BAFTA Марго Роббі пожартувала з «Мекзіта»

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 08:01
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На церемонії BAFTA Марго Роббі пожартувала з «Мекзіта»

29-річна австралійська актриса Марго Роббі заявила, що назве свою статуетку Гаррі.

Новину передає «Преса України».

На 73 -й щорічній кінопремії Британської академії кіноакадемій в Королівському Альберт-Холі акторка Марго Роббі отримала свою статуетку. Її вручав Бред Пітт. Виступаючи зі сцени з промовою Роббі пожартувала, що назве статуетку Гаррі, адже він дуже радий повернутися з нею до Штатів.

«Його слова не мої», - додала актриса. 

Марго Роббі мала на увазі слова принца Гаррі, який разом з дружиною Меган Маркл склали королівські повноваження. Подію назвали «Мекзітом». Варто зазначити, що на церемонії BAFTA були присутні 37-річний принц Вільям та 38-річна Кейт Міддлтон. Почесні гості оцінили жарт.

 

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