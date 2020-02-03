Іран визначив суму компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі українців 07:36
Ляшко закликав повернути українцям улюблені телеканали 14:54
Шарій закликав українців не платити за транспортування газу (ВІДЕО) 11:03
В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО) 09:47
Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО) 09:08
Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд 08:08
Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук 07:36
На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка 13:15
Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту 12:26
Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою 10:49
Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО) 10:18
ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус 08:10
Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting 07:36
Володимир Зеленський розповів, скільки отримають сім’ї загиблих в Тегерані українців. Так, компенсація поступить від Ірану, української держави та страхових компаній МАУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію в розмірі $80 тис. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
За словами українського лідера, він провів дві телефонні розмови з президентом Ірану. Останній неодноразово просив прощення та заявляв, що покарає винних.
«Він сказав - це тільки наша вина, ми зробимо все, щоб всі винні були покарані і буде компенсація», - заявив Зеленський.
Він також додав, що українська сторона виділила по 200 тисяч гривень родинам загиблих. Наголошується, що це перша частина загальної компенсації. Наступними платитимуть страхові компанії МАУ.
07:36: Іран визначив суму компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі українців
14:54: Ляшко закликав повернути українцям улюблені телеканали
11:03: Шарій закликав українців не платити за транспортування газу (ВІДЕО)
09:47: В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО)
09:08: Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)
08:08: Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.