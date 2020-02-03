Іран визначив суму компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі українців

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 07:36

Володимир Зеленський розповів, скільки отримають сім’ї загиблих в Тегерані українців. Так, компенсація поступить від Ірану, української держави та страхових компаній МАУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію в розмірі $80 тис. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, він провів дві телефонні розмови з президентом Ірану. Останній неодноразово просив прощення та заявляв, що покарає винних.

«Він сказав - це тільки наша вина, ми зробимо все, щоб всі винні були покарані і буде компенсація», - заявив Зеленський.

Він також додав, що українська сторона виділила по 200 тисяч гривень родинам загиблих. Наголошується, що це перша частина загальної компенсації. Наступними платитимуть страхові компанії МАУ.