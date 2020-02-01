Ляшко закликав повернути українцям улюблені телеканали 14:54
Шарій закликав українців не платити за транспортування газу (ВІДЕО) 11:03
В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО) 09:47
Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО) 09:08
Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд 08:08
Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук 07:36
На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка 13:15
Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту 12:26
Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою 10:49
Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО) 10:18
ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус 08:10
Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting 07:36
У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу» 14:28
Олег Ляшко заявив, що людям несправедливо заблокували популярні телеканали. Тому він вимагає їх розблокувати.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко відреагував на припинення трансляції відомих телеканалів, таких як 1+1, Інтер, ICTV, ТРК Україна, СТБ, Новий канал, НЛО, Бігуді та інші. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що безкоштовними лишилися тільки російські канали.
«Для чого, щоб плодити ватніків? Для багатьох людей, особливо в селі, телевізор - це єдина розрада, єдине вікно в світ. Пошти закривають, доставки преси у віддалені куточки країни нема, тепер ще й телебачення як джерело інформації забрали. Це 1937 рік. Українців обікрали тарифами, захмарними цінами на ліки і продукти - тепер забирають останнє: право дивитись улюблені програми та фільми», - написав Ляшко.
В результаті політик почав вимагати від Нацради втрутитися в ситуацію і змусити власників каналів повернути їх українським телеглядачам. При цьому Ляшко наголосив, що зробити це треба безкоштовно.
14:54: Ляшко закликав повернути українцям улюблені телеканали
11:03: Шарій закликав українців не платити за транспортування газу (ВІДЕО)
09:47: В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО)
09:08: Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)
08:08: Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд
07:36: Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.