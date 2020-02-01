Шарій закликав українців не платити за транспортування газу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 11:03

Анатолій Шарій роз’яснив, за якою схемою в Україні обкрадають людей на платіжках за газ. Він також розповів, як вийти з несправедливої ситуації.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій роз’яснив українцям, як влада обманула їх, провівши так зване зниження ціни на газ та ввівши окремі квитанції за транспортування газу. Тариф на останню послугу, як відомо, заздалегідь запланували підвищити.

«Тобто ціна газу, дивіться, усе нормально, обіцянка виконана… а от на доставці росте», - прокоментував він.

Шарій також звернув увагу на те, що влада пояснила такий хід подій вимогою Євросоюзу в рамках Третього економічного пакету.

«Газ добувають одні, а перевозять його інші, тому й гроші треба розділити», - навів журналіст аргумент, який був приведений у ЗМІ.

За словами Шарія, багато людей поведуться на це, залізуть у борги й оплачуватимуть квитанції за транспортування газу.

«Ми, як політсила, пропонуємо на це не вестись. Я вам розповім, з чого все починалось. З 1991 року. А потім ще при Кучмі почалась газифікація сіл, на яку з держбюджету виділялись колосальні суми. І з року в рік ці гроші включались в видаткову частину держбюджету….Облгази отримували гроші, але пропонували людям тянути газ за свої кошти», - нагадав Шарій.

Він пояснив, що наразі облгази доставляють газ по комунікаціям, які оплатили самі ж люди двічі, адже з держбюджету – це теж народні гроші.

Шарій також розповів, що варто робити у такій ситуації.