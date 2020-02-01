У Херсоні померло викинуте 17-річною матір’ю немовля

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Медики намагались врятувати дівчинку, однак марно. Стала відома причина смерті.
Новину передає «Преса України».
У Нацполіції Херсонської області повідомили, що новонароджену дівчинку, яку знайшли у студентському гуртожитку в пакеті, не вдалося врятувати. Мова йде про інцидент в Олешках, де 17-річна горе-матір народила у туалеті та покинула дитя, смерть якого наступила 30 січня.
Медики намагались врятувати дитя, однак марно. Попередня причина смерті – розрив печінки. Жінка, у якої виникла кровотеча, звернулась за допомогою до лікарів. Їм вона повідомила, що вчинила аборт на 16 місяці вагітності.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.117 «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини» Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.
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