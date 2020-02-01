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В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 09:47
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В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО)

У місті Батерст перед гоночними автомобілями зібрались кенгуру. В результаті було прийнято рішення вберегти тварин і зупинити гонку.

Новину передає «Преса України». 

В австралійському місті Батерст під час авто гонки стався інцидент. На автотрасу вискочили декілька кенгуру. В результаті гонщики були змушені натиснути на гальма. На щастя, жодне кенгуру не постраждало.

«Всього 30 водіїв гоночних автомобілів пролетіли навколо траси, коли сумчасті вискочили на гірську трасу Панорама о 8:45», - відзначили ЗМІ.

Протягом першої хвилини гонки два кенгуру заблокували водіїв, стрибнувши на середину траси. Після цього було піднято червоний прапор, який припинив сеанс. За попередніми даними, кенгуру знаходились на трасі впродовж 20 хвилин.

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