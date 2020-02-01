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У Стамбулі відомому британському телевізійнику Родріго Алвесу провели чергову пластичну операцію. На цей раз чоловіку вставили грудні імплантати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 лютого, стало відомо, що 36-річний Родріго Алвес розповів про свою нову пластичну операцію. Так, він став жінкою-трансгендером й зробив пластику грудей.
«Моє життя на сьогодні набагато краще. З грудьми краще. Мені їх зробили у Стамбулі. Я люблю свої груди, але це лише половина того, що я маю зробити», - заявив він.
Медійна-особистість також зазначила, що нові груди їй зробив лікар Серкан Балта.
09:47: В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО)
09:08: Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)
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