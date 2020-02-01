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Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 09:08
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Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)

У Стамбулі відомому британському телевізійнику Родріго Алвесу провели чергову пластичну операцію. На цей раз чоловіку вставили грудні імплантати.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 лютого, стало відомо, що 36-річний Родріго Алвес розповів про свою нову пластичну операцію. Так, він став жінкою-трансгендером й зробив пластику грудей.

«Моє життя на сьогодні набагато краще. З грудьми краще. Мені їх зробили у Стамбулі. Я люблю свої груди, але це лише половина того, що я маю зробити», - заявив він.

Медійна-особистість також зазначила, що нові груди їй зробив лікар Серкан Балта.

 

 

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