Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 09:08

У Стамбулі відомому британському телевізійнику Родріго Алвесу провели чергову пластичну операцію. На цей раз чоловіку вставили грудні імплантати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 лютого, стало відомо, що 36-річний Родріго Алвес розповів про свою нову пластичну операцію. Так, він став жінкою-трансгендером й зробив пластику грудей.

«Моє життя на сьогодні набагато краще. З грудьми краще. Мені їх зробили у Стамбулі. Я люблю свої груди, але це лише половина того, що я маю зробити», - заявив він.

Медійна-особистість також зазначила, що нові груди їй зробив лікар Серкан Балта.