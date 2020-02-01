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Тисячі жителів країни почали святкувати подію одразу після офіційної заяви Бориса Джонсона.
Новину передає «Преса України».
Велика Британія остаточно залишила ЄС. 31 січня о 23:00 за місцевим часом британці почали святкувати подію. Як відомо, Велика Британія була членом ЄС 47 років.
Останні миті Британії в складі ЄС були відзначені світловим шоу, яке проектувалося на знамениті чорні двері на Даунінг-стріт, де Борис Джонсон влаштував вечірку для свого персоналу після виходу заздалегідь записаного звернення до нації.
Прем'єр-міністр привітав «момент надії, момент, коли багато людей думали, що це ніколи не настане», і заявив, що Brexit "розкриє" потенціал Великої Британії. Він також попередив, що попереду будуть нові удари.
09:47: В Австралії зупинили автогонку через появу на трасі кенгуру (ВІДЕО)
09:08: Турецький хірург зробив з Родріго Алвеса жінку (ВІДЕО)
08:08: Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд
07:36: Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук
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