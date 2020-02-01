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Велика Британія остаточно залишила ЄС

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 08:28
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Велика Британія остаточно залишила ЄС

Тисячі жителів країни почали святкувати подію одразу після офіційної заяви Бориса Джонсона.

Новину передає «Преса України».

Велика Британія остаточно залишила ЄС. 31 січня о 23:00 за місцевим часом британці почали святкувати подію. Як відомо, Велика Британія була членом ЄС 47 років.

Останні миті Британії в складі ЄС були відзначені світловим шоу, яке проектувалося на знамениті чорні двері на Даунінг-стріт, де Борис Джонсон влаштував вечірку для свого персоналу після виходу заздалегідь записаного звернення до нації.

Прем'єр-міністр привітав «момент надії, момент, коли багато людей думали, що це ніколи не настане», і заявив, що Brexit "розкриє" потенціал Великої Британії. Він також попередив, що попереду будуть нові удари.

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