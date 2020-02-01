Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд

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Молода легкоатлетка стрибнула на висоту 2,02 метри.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 лютого, стало відомо, що 18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стрибнула на 2.02 м на турнірі в Карлсруе. В результаті вона не лише перемогла на турнірі, а й встановила новий світовий рекорд.
Варто зазначити, що друге місце дісталось українці Юлії Левченко. Вона показала результат 1.99 метри.
«Крім молодіжного світового рекорду, Ярослава також оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд належав їй і Віті Паламар», - відзначили у Федерації легкої атлетики України.
До слова, на турнірі ще одна українка Марина Бех-Романчук з результатом 6.92 м виграла змагання зі стрибків у довжину. А серед чоловіків українець Владислав Мазур з результатом 7.84 м зайняв друге місце.
«Представниці України в бігу на 400 м Тетяна Мельник (52.96) і Анастасія Бризгіна (54.97) фінішували другою і третьою відповідно», - йдеться у повідомленні.
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