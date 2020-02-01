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Олександр Дубінський представив список колег, чиї поїздки за кордон оплачує олігарх Віктор Пінчук.
Новину передає «Преса України».
Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський відреагував на інцидент, коли у Давос поїхало чимало його однопартійців, хоча потреби у цьому не було. На своїй сторінці у соцмережі нардеп відзначив, що з 20 депутатів від «Слуги народу» тільки четверо оплатили свою поїздку самостійно.
Мова йде про Дмитра Наталуху, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк, Ігор Галайчук.
«Фонд Сороса оплатив поїздку Бардіна (помічниця Лещенко в минулому скликанні). Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук
- Арахамія
- Корнієнко
- Жмеренецкій
- Жупанин
- Киселевский
- Кравчук
- Михайлюк
- Овчинникова
- Підласий
- Припутень
- Чернів
- Шипайло
- Шуляк
- Юраш
- Ясько», - написав нардер.
Дубінський особливо підкреслив, що більшість з тих, хто скористався допомогою, є офіційними мільйонерами.
08:08: Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд
07:36: Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук
13:15: На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка
12:26: Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту
10:49: Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою
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