Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 07:36

Олександр Дубінський представив список колег, чиї поїздки за кордон оплачує олігарх Віктор Пінчук.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський відреагував на інцидент, коли у Давос поїхало чимало його однопартійців, хоча потреби у цьому не було. На своїй сторінці у соцмережі нардеп відзначив, що з 20 депутатів від «Слуги народу» тільки четверо оплатили свою поїздку самостійно.

Мова йде про Дмитра Наталуху, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк, Ігор Галайчук.

«Фонд Сороса оплатив поїздку Бардіна (помічниця Лещенко в минулому скликанні). Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук

- Арахамія

- Корнієнко

- Жмеренецкій

- Жупанин

- Киселевский

- Кравчук

- Михайлюк

- Овчинникова

- Підласий

- Припутень

- Чернів

- Шипайло

- Шуляк

- Юраш

- Ясько», - написав нардер.

Дубінський особливо підкреслив, що більшість з тих, хто скористався допомогою, є офіційними мільйонерами.