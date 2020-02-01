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Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук

Аня Мартинюк 01 лютого 2020, 07:36
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Названо імена депутатів, яким поїздку у Давос оплатив Пінчук

Олександр Дубінський представив список колег, чиї поїздки за кордон  оплачує олігарх Віктор Пінчук.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський відреагував на інцидент, коли у Давос поїхало чимало його однопартійців, хоча потреби у цьому не було. На своїй сторінці у соцмережі нардеп відзначив, що з 20 депутатів від «Слуги народу» тільки четверо оплатили свою поїздку самостійно.

Мова йде про Дмитра Наталуху, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк, Ігор Галайчук.

«Фонд Сороса оплатив поїздку Бардіна (помічниця Лещенко в минулому скликанні). Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук

- Арахамія

- Корнієнко

- Жмеренецкій

- Жупанин

- Киселевский

- Кравчук

- Михайлюк

- Овчинникова

- Підласий

- Припутень

- Чернів

- Шипайло

- Шуляк

- Юраш

- Ясько», - написав нардер.

Дубінський особливо підкреслив, що більшість з тих, хто скористався допомогою, є офіційними мільйонерами.

 

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