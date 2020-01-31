Росія зміцніла через санкції - Financial Times

Аня Мартинюк 31 січня 2020, 15:05

Британське видання Financial Times відзначило, що санкції проти Росії більше допомогли економіці країни, ніж нашкодили.

Новину передає «Преса України».

Впливове британське видання Financial Times зазначило, що попри тиск збоку ЄС та США, російська економіка зміцніла. За словами журналістів, РФ розробила програми з імпортозаміщення та обмежила ввезення товарів з ЄС, цим самим підтримавши власне виробництво, особливо в галузі сільського господарства.

Експерти також висловили думку, що Москві варто тепер боятися не посилення санкцій, а, навпаки, їх зняття. Також зазначається, що попри уповільнення темпів економічного зростання країна розвивається.

Автори статті у Financial Times зазначили також, що держборг РФ становить 15% від ВВП, а аналогічний показник серед європейських країн в середньому становить приблизно 80%.