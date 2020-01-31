Україна – це важлива країна – Помпео

На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка 13:15
Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту 12:26
Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою 10:49
Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО) 10:18
ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус 08:10
Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting 07:36
У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу» 14:28
В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків 14:00
Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО) 12:42
Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз 12:05
У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі 09:59
Майк Помпео нагадав, що США підтримують і підтримуватимуть Україну, яка прагне вступити в НАТО та стати членом ЄС.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 січня, відбулась прес-конференція президента України Володимира Зеленського та Держсекретаря США Майка Помпео. Останній заявив, що Штати розуміють, що Україна - важлива країна. Він також запевнив, що Америка підтримуватиме українську державу у протистоянні агресії з боку РФ.
«Українці повинні знати: США розуміють, що Україна - важлива країна. Це не просто географічне серце Європи, це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Український народ прагне до свободи», - заявив він під час виступу.
Помпео також нагадав, що близько 14 тисяч українців загинули в результаті війни на Донбасі.
«США бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і добробут. Як я вже сказав сьогодні президенту Зеленському, ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити», - додав він.
Підсумовуючи Помпео зауважив, що американський президент Дональд Трамп підтримує Україну в прагненні вступити в НАТО та наблизитися до ЄС.
13:15: На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка
12:26: Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту
10:49: Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою
10:18: Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО)
08:10: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.