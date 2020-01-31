Україна – це важлива країна – Помпео

Аня Мартинюк 31 січня 2020, 14:37

Майк Помпео нагадав, що США підтримують і підтримуватимуть Україну, яка прагне вступити в НАТО та стати членом ЄС.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, відбулась прес-конференція президента України Володимира Зеленського та Держсекретаря США Майка Помпео. Останній заявив, що Штати розуміють, що Україна - важлива країна. Він також запевнив, що Америка підтримуватиме українську державу у протистоянні агресії з боку РФ.

«Українці повинні знати: США розуміють, що Україна - важлива країна. Це не просто географічне серце Європи, це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Український народ прагне до свободи», - заявив він під час виступу.

Помпео також нагадав, що близько 14 тисяч українців загинули в результаті війни на Донбасі.

«США бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і добробут. Як я вже сказав сьогодні президенту Зеленському, ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити», - додав він.

Підсумовуючи Помпео зауважив, що американський президент Дональд Трамп підтримує Україну в прагненні вступити в НАТО та наблизитися до ЄС.