Валерію Сюткіну заборонили в'їзд в Україну

Аня Мартинюк 31 січня 2020, 13:58

СБУ виіршила покарати російського співака Валерія Сюткіна за висловлювання про Крим. Тепер йому заборонений в'їзд в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, Служба безпеки України заборонила Валерію Сюткіну в'їзд в Україну. У прес-службі СБУ пояснили такий хід подій.

«СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерій Сюткін через його висловлювання з приводу "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ», - пояснили в СБУ.

Тим часом виконавець відреагував на рішення СБУ. За його словами, він і не збирався їхати в Україну й навіть більше, українська сторона сама пропонувала йому концерти.

«Я і не збирався в'їжджати. Вони самі призначають концерти, самі забороняють. Я до цього ніякого відношення не маю. Що зробив? Зараз не час, будемо чекати, коли політична атмосфера дозволить. Нам, на щастя, є де працювати. Сприймаємо і переживаємо труднощі в міру їх надходження. Заборонили - і всього їм доброго», - заявив співак.