Валерію Сюткіну заборонили в'їзд в Україну

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СБУ виіршила покарати російського співака Валерія Сюткіна за висловлювання про Крим. Тепер йому заборонений в'їзд в Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 січня, Служба безпеки України заборонила Валерію Сюткіну в'їзд в Україну. У прес-службі СБУ пояснили такий хід подій.
«СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерій Сюткін через його висловлювання з приводу "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ», - пояснили в СБУ.
Тим часом виконавець відреагував на рішення СБУ. За його словами, він і не збирався їхати в Україну й навіть більше, українська сторона сама пропонувала йому концерти.
«Я і не збирався в'їжджати. Вони самі призначають концерти, самі забороняють. Я до цього ніякого відношення не маю. Що зробив? Зараз не час, будемо чекати, коли політична атмосфера дозволить. Нам, на щастя, є де працювати. Сприймаємо і переживаємо труднощі в міру їх надходження. Заборонили - і всього їм доброго», - заявив співак.
13:15: На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка
12:26: Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту
10:49: Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою
10:18: Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО)
08:10: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус
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