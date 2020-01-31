На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка

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Відомо, що на хворобу дитини ніхто не звертав уваги.
Новину передає «Преса України».
За даними місцевих ЗМІ Запоріжжя, у місті померла 8-річна школярка. Дівчинка довгий час почувала себе погано, однак на це ніхто не реагував і вона продовжувала ходити в школу.
Батьки забили на сполох лише тоді, коли дитина була у напівкоматозному стані.
«Її принесли непритомну на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легені», – розповіла про подію дитячий лікар-інфекціоніст Кам’янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.
Відомо, що декілька днів школярка провела у реанімації, після чого померла. Як зазначається, дитина була не з благополучної сім’ї.
«Погане самопочуття у дівчинки спостерігалося ще з вересня. Але у школі на це не звертали ніякої уваги. Офіційну причину смерті дитини, батькам її однокласників не повідомляли», - відзначили ЗМІ.
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