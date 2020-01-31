Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту

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Так, у Литві вирішили надати перевагу українському контенту.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Литовський кур’єр», в країні надаватимуть перевагу україномовному контенту. Про це заявив керівник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічус. За його словами, за останні 5 років ситуація на литовському телебаченні значно змінилася.
Так, кількість російського телепродукту зменшилась, а місцеві виробники почали подавати контент литовською мовою.
«До прикладу канали сітки Lietuvos ryto TV у минулому сезоні 97 годин на тиждень транслювали російський телепродукт, а в цьому лише – 29 годин», - зазначив Сяурусявічус.
Як повідомлялось раніше, у 2013 році у Литві вирішили заборонити трансляцію таких російських каналів, як “Первый канал”, “Россия”, НТВ, РЕН-ТВ та ТВЦ.
13:15: На Запоріжжі від туберкульозного менінгіту померла 8-річна дівчинка
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10:49: Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою
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