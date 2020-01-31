Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою

Аня Мартинюк 31 січня 2020, 10:49

Олена Зеленська розповіла, чому її новостворену сторінку у соцмережі Фейсбук закрили майже одразу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, зазначила в Інстаграм, що одразу після появи її сторінки у Фейсбук профіль було заблоковано. Причина – підозріла активність. Наразі аккаунт першої леді країни знов доступний.

«Моя новостворена сторінка в Facebook вже два дні в зоні турбулентності. А вчора через зафіксовану «підвищену підозрілу активність» профіль взагалі був заблокований. Зараз всі повідомлення відновили, але про всяк випадок дублюю повідомлення ще і тут», - написала вона в Інстаграм.

Як відомо, офіційна сторінка Олени Зеленської у Фейсбук з’явилась 27 січня. Профіль буквально одразу «атакували» противники першої леді та нової влади. Вони засипали її пост образливими коментарями.