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Невдоволені платіжками за газ жителі Житомирщини вирішили демонстративно позбутися квитанцій, оплатити які не мають змоги. Зокрема, мова йде про оплату за транспортування газу.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у місті Малин, Житомирська області, відбулась акція протесту. Так, люди не оцінили рішення української влади брати з людей окрему плату за транспортування газу.
Організатор акції Валентин Сербін представив відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі.
«Ось ставлення малинчан до транспортування газу! Також люди хочуть чути позицію народного депутата України Тетяни Грищенко», - зазначив автор відео.
Також уточнюється, що в акції взяли участь кілька десятків жителів Малин. Вони зібралися під управлінням газового господарства, де демонстративно спалили платіжки за транспортування газу.
«Вимагаємо негайно скасувати постанову НКРЕКУ про так звану "абонплату за транспортування газу" як таку, яка є грабіжницькою і здирницькою. Ми самі, за свій рахунок прокладали собі газ в свої будинки і вже заплатили десятки тисяч гривень за ці підключення. Згадане рішення - це нахабний і цинічний грабунок народу», - додав Сербін.
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12:26: Литва прийняла рішення частково відмовитися від російського контенту
10:49: Перша леді України розповіла про інцидент з фейсбук-сторінкою
10:18: Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО)
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