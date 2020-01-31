ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус

Аня Мартинюк 31 січня 2020, 08:10

У ВООЗ захвилювалися з приводу поширення коронавірусу за межі Китаю. Тому було прийнято рішення оголосити міжнародний надзвичайний стан.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 30 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня. Причина такого ходу подій - поширення коронавірусу з Китаю. Як відомо, вірус став причиною 170 смертей.

Рішення про оголошення надзвичайного стану було прийнято після екстреної наради керівництва організації. Подія відбулась в Женеві. Її прокоментував глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

«Головна причина (оголошення надзвичайного стану - ред.) - не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна стурбованість - що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», - заявив він.

Гебреесус нагадав, що 4 випадки коронавірусу зафіксували у Японії, Німеччині, США і В'єтнамі. Також доведено, що вірус передається від людини до людини. За його словами, наразі підтверджено 7834 випадки зараження коронавірусом. З них 7736 - в Китаї.