ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус 08:10
Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting 07:36
У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу» 14:28
В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків 14:00
Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО) 12:42
Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз 12:05
У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі 09:59
В Україні 23 тонни іграшок передадуть дітям військових та в дитбудинки 14:58
iPhone можуть стати менш доступними через спалах коронавірусу 12:59
Австралійська учасниця фітнес-бікіні детально розповіла про ефективну дієту 11:50
У ВООЗ захвилювалися з приводу поширення коронавірусу за межі Китаю. Тому було прийнято рішення оголосити міжнародний надзвичайний стан.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 30 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня. Причина такого ходу подій - поширення коронавірусу з Китаю. Як відомо, вірус став причиною 170 смертей.
Рішення про оголошення надзвичайного стану було прийнято після екстреної наради керівництва організації. Подія відбулась в Женеві. Її прокоментував глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
«Головна причина (оголошення надзвичайного стану - ред.) - не тому, що відбувається в Китаї, а тому, що відбувається в інших країнах. Наша головна стурбованість - що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», - заявив він.
Гебреесус нагадав, що 4 випадки коронавірусу зафіксували у Японії, Німеччині, США і В'єтнамі. Також доведено, що вірус передається від людини до людини. За його словами, наразі підтверджено 7834 випадки зараження коронавірусом. З них 7736 - в Китаї.
08:10: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус
07:36: Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
14:00: В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків
12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
12:05: Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.