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Ярослава Магучих і Юлія Левченко показали свої найкращі результати у стрибках в висоту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що українські легкоатлетки Ярослава Магучих і Юлія Левченко взяли участь у турнірі “Springer-Meeting”, що проходив в Коттбусі, Німеччина. Так, Магучих взяла «золото», а Левченко – «срібло».
Про це повідомили на сайті турніру “Springer-Meeting”.
«Підсумковий результат Магучих – 1,98 метра. Вона також намагалася взяти висоту 2,02 метра, але не змогла. Левченко стала другою з результатом 1,96 метра», - йдеться у повідомленні.
До слова, бронзова медаль дісталась представниці Польщі Камілі Ліцвинко, яка показала результат 1,94 метра.
08:10: ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан через коронавірус
07:36: Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
14:00: В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків
12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
12:05: Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз
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