Українські спортсменки взяли медалі на Springer-Meeting

Аня Мартинюк 31 січня 2020, 07:36

Ярослава Магучих і Юлія Левченко показали свої найкращі результати у стрибках в висоту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що українські легкоатлетки Ярослава Магучих і Юлія Левченко взяли участь у турнірі “Springer-Meeting”, що проходив в Коттбусі, Німеччина. Так, Магучих взяла «золото», а Левченко – «срібло».

Про це повідомили на сайті турніру “Springer-Meeting”.

«Підсумковий результат Магучих – 1,98 метра. Вона також намагалася взяти висоту 2,02 метра, але не змогла. Левченко стала другою з результатом 1,96 метра», - йдеться у повідомленні.

До слова, бронзова медаль дісталась представниці Польщі Камілі Ліцвинко, яка показала результат 1,94 метра.