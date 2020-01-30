У Керчі дітям-сиротам дали нові квартири

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 14:55

В анексованому Криму дітям-сиротам роздали ключі до квартир у новобудові. Місцева так звана влада заявила, що «при Україні» такого не було.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, російські ЗМІ повідомили, що у Керчі відбулась церемонія введення в експлуатацію новобудови для 25 сиріт. Разом з тим останнім роздали ключі від нового помешкання. На дійстві були присутні депутат Держдуми РФ Костянтин Бахарєв, так звані голова Керченської міськради Майя Хужіна і глава Адміністрації Керчі Сергій Бороздін.

«Ми розуміємо всю важливість вирішення проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які охололи без піклування батьків. Розуміємо, що їм нема на кого більше розраховувати крім як на державу», - заявив Костянтин Бахарєв.

Тим часом так званий глава Адміністрації Керчі Сергій Бороздін додав, що до анексії Криму цю проблему не вирішували. Також зазначається, що на нові квартири очікують 183 сім'ї з Керчі.