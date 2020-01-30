У Керчі дітям-сиротам дали нові квартири

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В анексованому Криму дітям-сиротам роздали ключі до квартир у новобудові. Місцева так звана влада заявила, що «при Україні» такого не було.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 січня, російські ЗМІ повідомили, що у Керчі відбулась церемонія введення в експлуатацію новобудови для 25 сиріт. Разом з тим останнім роздали ключі від нового помешкання. На дійстві були присутні депутат Держдуми РФ Костянтин Бахарєв, так звані голова Керченської міськради Майя Хужіна і глава Адміністрації Керчі Сергій Бороздін.
«Ми розуміємо всю важливість вирішення проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, які охололи без піклування батьків. Розуміємо, що їм нема на кого більше розраховувати крім як на державу», - заявив Костянтин Бахарєв.
Тим часом так званий глава Адміністрації Керчі Сергій Бороздін додав, що до анексії Криму цю проблему не вирішували. Також зазначається, що на нові квартири очікують 183 сім'ї з Керчі.
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
14:00: В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків
12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
12:05: Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз
09:59: У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі
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