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Рівненські депутати занепокоїлись з приводу найвищого тарифу за послугу «транспортування газу». Розбиратиметься із ситуацією спецкомісія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 січня, на сесії Рівнеради вирішили розібратись з порядком встановлення тарифів на послуги з розподілу природного газу. Ініціатором підняття питання стала депутатка міськради Людмила Туровська.
Як виявилось, рівненські тарифи за «доставку газу» досить високі, навіть вищі, ніж у Волинській, Тернопільській та інших сусідніх областях. Цим питанням тепер займеться спецкомісія.
«Сьогодні йде два рахунки: один – безпосередньо за газ, а другий – за транспортування. Цей тариф надається, згідно постанов, окремо по кожній області. У нашій області величина тарифу – більша, ніж у всіх областях, які межують з нашою областю», - зазначила Туровська.
Нагадаємо, українці отримуватимуть квитанцію за доставку газу за ініціативи Нацкомісії з питань регулювання тарифів.
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
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12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
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09:59: У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі
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