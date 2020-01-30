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У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 14:28
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У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»

Рівненські депутати занепокоїлись з приводу найвищого тарифу за послугу «транспортування газу». Розбиратиметься із ситуацією спецкомісія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, на сесії Рівнеради вирішили розібратись з порядком встановлення тарифів на послуги з розподілу природного газу. Ініціатором підняття питання стала депутатка міськради Людмила Туровська.

Як виявилось, рівненські тарифи за «доставку газу» досить високі, навіть вищі, ніж у Волинській, Тернопільській та інших сусідніх областях. Цим питанням тепер займеться спецкомісія. 

«Сьогодні йде два рахунки: один – безпосередньо за газ, а другий – за транспортування. Цей тариф надається, згідно постанов, окремо по кожній області. У нашій області величина тарифу – більша, ніж у всіх областях, які межують з нашою областю», - зазначила Туровська.

Нагадаємо, українці отримуватимуть квитанцію за доставку газу за ініціативи Нацкомісії з питань регулювання тарифів.

 

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