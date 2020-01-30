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В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 14:00
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В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків

У МОЗ повідомили про плани збільшити розмір штрафів за ряд правопорушень, які стосуються продажу ліків. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, у прес-службі МОЗ повідомили про законопроект, яким передбачено посилення санкцій, передбачений статтями 424, 167, 1681, 18810 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Мова йде про продаж ліків, які не відповідають держстандартам, продаж ліків без рецепту, неправильне зберігання ліків, невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів. 

Зокрема, пропонується підняття штрафу за продаж ліків, які не відповідають стандартам до «від трьохсот до восьмисот» неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За продаж без рецепту – «від ста до п’ятисот» неоподатковуваних мінімумів, а повторний продаж – «від п’ятисот до семисот» неоподатковуваних мінімумів.

 

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