Лютий стартує в Україні з тепла

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Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на 31 січня. Вона також розповіла, з яких температур розпочнеться лютий.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 січня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що другий місяць зими в Україні завершується парадом атмосферних фронтів. Один з них принесе мокрий сніг та дощі у західні області, на Вінниччину, Житомирщину, Київщину. А саме 31 січня. Ввечері опади просунуться до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини.
На решті території України істотних опадів не передбачається.
«Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний. Температура повітря протягом дня +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів», - уточнила Діденко.
У Києві останній робочий день тижня буде вологим, періодично йтиме сніг та дощ, а денна температура повітря сягне +3 градусів.
Лютий стартує з потепління. На заході стовпчики термометрів покажуть до +7+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. За прогнозом Діденко, на наступному тижні відбудеться похолодання, однак серйозні «мінуси» не очікуються.
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
14:00: В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків
12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
12:05: Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз
09:59: У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі
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