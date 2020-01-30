Лютий стартує в Україні з тепла

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 13:17

Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на 31 січня. Вона також розповіла, з яких температур розпочнеться лютий.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що другий місяць зими в Україні завершується парадом атмосферних фронтів. Один з них принесе мокрий сніг та дощі у західні області, на Вінниччину, Житомирщину, Київщину. А саме 31 січня. Ввечері опади просунуться до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини.

На решті території України істотних опадів не передбачається.

«Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний. Температура повітря протягом дня +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів», - уточнила Діденко.

У Києві останній робочий день тижня буде вологим, періодично йтиме сніг та дощ, а денна температура повітря сягне +3 градусів.

Лютий стартує з потепління. На заході стовпчики термометрів покажуть до +7+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. За прогнозом Діденко, на наступному тижні відбудеться похолодання, однак серйозні «мінуси» не очікуються.