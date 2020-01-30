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Ведучий італійського шоу офіційно вибачився за те, що посмів назвати Україну «Малою Росією». За його словами, сталась прикра помилка.
Новину передає «Преса України».
У посольстві України в Італії повідомили, що в прямому ефірі італійського телеканалу RAI-1, де раніше Україну назвали «Мала Росія», публічно вибачились за інцидент. Ведучий шоу L'eredita Флавіо Лоренцо Інсіньє вибачився особисто.
«Ф. Лоренцо Інсіньє публічно визнав некоректність вживання словосполучення "Мала Росія"», - зазначили у посольстві.
Зокрема ведучий, який потрапив у скандал, заявив, що назвати Україну «Малою Росією» - це було прикрою та ненавмисною помилкою.
«Україна - це прекрасна країна, і я хотів би передати привіт послу і всьому чудовому народу України», - заявив Флавіо Лоренцо.
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
14:00: В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків
12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
12:05: Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз
09:59: У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі
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