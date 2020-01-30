Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 12:42

Ведучий італійського шоу офіційно вибачився за те, що посмів назвати Україну «Малою Росією». За його словами, сталась прикра помилка.

Новину передає «Преса України».

У посольстві України в Італії повідомили, що в прямому ефірі італійського телеканалу RAI-1, де раніше Україну назвали «Мала Росія», публічно вибачились за інцидент. Ведучий шоу L'eredita Флавіо Лоренцо Інсіньє вибачився особисто.

«Ф. Лоренцо Інсіньє публічно визнав некоректність вживання словосполучення "Мала Росія"», - зазначили у посольстві.

Зокрема ведучий, який потрапив у скандал, заявив, що назвати Україну «Малою Росією» - це було прикрою та ненавмисною помилкою.

«Україна - це прекрасна країна, і я хотів би передати привіт послу і всьому чудовому народу України», - заявив Флавіо Лоренцо.