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Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 12:42
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Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)

Ведучий італійського шоу офіційно вибачився за те, що посмів назвати Україну «Малою Росією». За його словами, сталась прикра помилка.

Новину передає «Преса України».

У посольстві України в Італії повідомили, що в прямому ефірі італійського телеканалу RAI-1, де раніше Україну назвали «Мала Росія», публічно вибачились за інцидент.  Ведучий шоу L'eredita Флавіо Лоренцо Інсіньє вибачився особисто.

«Ф. Лоренцо Інсіньє публічно визнав некоректність вживання словосполучення "Мала Росія"», - зазначили у посольстві.

Зокрема ведучий, який потрапив у скандал, заявив, що назвати Україну «Малою Росією» - це було прикрою та ненавмисною помилкою.

«Україна - це прекрасна країна, і я хотів би передати привіт послу і всьому чудовому народу України», - заявив Флавіо Лоренцо.

 

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