У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу» 14:28
В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків 14:00
Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО) 12:42
Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз 12:05
У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі 09:59
В Україні 23 тонни іграшок передадуть дітям військових та в дитбудинки 14:58
iPhone можуть стати менш доступними через спалах коронавірусу 12:59
Австралійська учасниця фітнес-бікіні детально розповіла про ефективну дієту 11:50
Український боксер перейшов у професіонали та змінив ім'я 09:25
Слідом за Великою Британією Україна вирішила допомогти Північній Ірландії. Жителі останньої зможуть скористатися тимчасовим безвізом з Україною.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під указом, який дозволяє громадянам Великої Британії та Північної Ірландії здійснювати поїздки в країну без віз. Тимчасовий безвіз діятиме з 31 січня поточного року до 31 січня 2021 року.
Як відомо, 31 січня Рада ЄС схвалить остаточний вихід Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС. Нагадаємо, раніше зазначалось, що тимчасовий безвіз з можливістю його продовження Володимир Зеленський мав запровадити щодо Великої Британії.
Нагадаємо, українці, які подорожують у Велику Британію, змушені оформляти візу.
14:28: У Рівному вирішуватимуть питання з платою за «транспортування газу»
14:00: В Україні планують підняти штрафи за продаж неякісних ліків
12:42: Італійський телеканал вибачився перед Україною за «Малу Росію» (ВІДЕО)
12:05: Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз
09:59: У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.