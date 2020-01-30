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Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 12:05
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Зеленський дозволить жителям Північної Ірландії подорожувати в Україну без віз

Слідом за Великою Британією Україна вирішила допомогти Північній Ірландії. Жителі останньої зможуть скористатися тимчасовим безвізом з Україною.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під указом, який дозволяє громадянам Великої Британії та Північної Ірландії здійснювати поїздки в країну без віз. Тимчасовий безвіз діятиме з 31 січня поточного року до 31 січня 2021 року.

Як відомо, 31 січня Рада ЄС схвалить остаточний вихід Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС. Нагадаємо, раніше зазначалось, що тимчасовий безвіз  з можливістю його продовження Володимир Зеленський мав запровадити щодо Великої Британії.

Нагадаємо, українці, які подорожують у Велику Британію, змушені оформляти візу.

 

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