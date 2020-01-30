У «Слузі народу» притягнуть до відповідальності жінок за вимогу вимкнути російський серіал в автобусі

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 09:59

Євген Брагар заявив, що звернеться із заявою до поліції у зв’язку з вчинком волонтерів Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат.

Новину передає «Преса України».

Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Євген Брагар вирішив відреагувати на інцидент з парамедиком волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри" Яриною Чорногуз та волонтеркою Анастасією Конфедерат. Останні, як відомо, влаштували скандал під час руху автобусу з Луцька до Києва через трансляцію російськомовного серіалу.

В результаті нардеп вирішив притягнути жінок до кримінальної відповідальності.

«Два дні тому на трасі Луцьк-Київ стався скандал за участі двох дівчат націоналістичних поглядів. Вони висунули вимогу до водія автобусу вимкнути російськомовний серіал, що демонструвався протягом поїздки. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Заклики типу: «російської мова не має лунати в Україні» - є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ДУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником», - написав він у соцмережі.

До слова, раніше вчинок Чорногуз та Конфедерат, через яких в результаті звільнили водіїв автобуса, що здійснював рейс, розкритикував блогер та журналіст Анатолій Шарій. Він звернув увагу на те, що така поведінка є неприйнятною у здоровому суспільстві.