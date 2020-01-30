Хлопчик з Вараша передав Притулі гроші на армію

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 09:16

Сергій Притула розповів про інцидент, який трапився з ним на Рівненщині. Так, його вразив вчинок хлопчика, який приніс конверти з грошима для українських захисників батьківщини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, стало відомо про інцидент у місті Вараш Рівненської області. Тут після концерту «Вар’ят» в гримерку до шоу-мена Сергія Притули попросився хлопчик. Він приніс із собою конверт з написом «Слава Україні!».

«Ну, думаю, як завжди, фото/селфі. А він сором’язливо простягнув конверт. З одного боку «Слава Україні». З другого «Від Марка, Дарія і Енея». Каже: «Ось, ми на Армію назбирали». Воно якось не пасує, старшому дядькові при підлітках сльозу пускати, то я й не став. Але хотів. І воно так кожного разу, коли хтось після концерту підійде і (на сцені або під гримеркою) тицьне в руку якусь купюру з тихим «на хлопців», - розповів шоумен.

Сергій Притула також навів ряд випадків, коли люди, маючи мізерні зарплати, все одно діляться й передають через нього гроші на армію.

«Кожного разу хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо ті хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспоряни на родини. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритись. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими», - написав він.