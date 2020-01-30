Канада розширила санкції проти Росії

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 08:42

Канада слідувала прикладу США та ЄС, які нещодавно запровадили нові санкції проти Росії за анексію Криму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, стало відомо, що Канада дала добро на розширення обмежень щодо Росії. А саме у зв’язку з анексією українського півострова Крим.

У МЗС Канади зазначили, що проти так званих «посадовців» Крима запроваджують економічні заходи. Тобто замороження активів та заборону співпрацювати з Канадою.

Уточнюється також, що до санаційного списку потрапили так званий “голова виборчого комітету” Севастополя Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова та “секретар виборчої комісії” Катерина Пиркова, а також член Ради Федерації РФ від Севастополя Катерина Алтабаєва, голова “міських законодавчих зборів” Володимир Немцев та “т.в.о. губернатора міста” Михайло Развожаєв.

Раніше у Криму реагували на розширення санкцій ЄС. Так, на півострові вважають, що такі дії країн Європи свідчать про те, що вона «не єдина».