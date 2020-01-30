Через аномальну зиму в Україні зацвіла ліщина

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 08:02

В декількох куточках України спостережливі українці помітили, що рослини почали реагувати на аномально теплу зиму.

Новину передає «Преса України».

Користувач соцмережі Фейсбук Ігор Хомин оприлюднив на своїй сторінці серію фото, на яких зображено цвітіння ліщини. Львів’янин зауважив, що такого раннього цвітіння не було. Фото були зроблені 28 січня поточного року у Природному заповіднику "Розточчя" Яворівського району Львівської області.

«Така, ось, зима-не зима...! Від 16 грудня в Природному заповіднику "Розточчя" розпочалося і до сьогоднішнього дня триває, вже 44 доби поодиноке "цвітіння" ліщини звичайної. Такого, надміру надраннього квітування ліщини, ще ніколи не було... 28.01.2020 року», - написав він.

В результаті інтернет-спільнота зазначила, що в Чернігові, Голосіївському парку Києва та Моршинських лісах також спостерігається таке явище.

«Це не може бути бідою, бо природа у нас не питає: можна чи ні. А що буде, того не оминути. Були і гірші роки, тільки їх ми не хочемо згадувати. Є краса - нею треба милуватися», - також з’явилось в коментарях.