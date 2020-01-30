Ексмера Слов’янська вигнали із супермаркету (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 30 січня 2020, 07:36

В одному із супермаркетів Києва помітили Нелю Штепу. Відвідувачі вирішили її прогнати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 січня, стало відомо про інцидент в одному із супермаркетів Києва. Тут відвідувачка помітила жінку, схожу на ексмера Слов’янська Нелю Штепу. Вирішивши зафіксувати жінку на камеру, відвідувачка також поцікавилась, чи це дійсно вона.

В результаті між відвідувачкою та Штепою відбувся діалог.

Авторка відео поцікавилась, чому Неля Штепа не у Донецьку і як має совість ходити серед людей по Києву після скоєного. В результаті Неля Штепа кинула в магазині свої продукти та сумку з речима, й вибігла із супермаркету.

Нагадаємо, Штепі закидають посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної організації. Вона сприяла псевдореферендумам в Донецькій області про відокремлення від України.