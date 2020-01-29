В Україні 23 тонни іграшок передадуть дітям військових та в дитбудинки

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Кабмін дозволив використати іграшки та ігрові набори, які «зависли» у Чорноморську на митниці. Так, підприємство, яке не розмитнило товар, просто від нього відмовилось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що Кабмін дав добро на передачу 23 тонн нерозмитнених іграшок з Чорноморська у лікарні, дитячі будинки. Також частина іграшок буде передана дітям військових та соціально незахищеним родинам.
Як відомо, іграшки надійшли до Чорноморська наприкінці 2019 року. Наразі вони зберігаються на складах Нової митниці. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, підприємство, яке мало розмитнити контейнер з іграшками та іграми для розвитку, відмовилось від товару на користь держави.
Президент України Володимир Зеленський раніше реагував на інцидент з іграшками.
«Для дітлахів – це 23 тонни радості та щастя. Вважаю, що іграшки не мають припадати пилюкою на митних складах чи ще гірше – ”по-тихому” розпродаватися недобросовісними особами», - заявляв він.
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