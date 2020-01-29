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Експерти назвали причину падіння курсу гривні

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 14:30
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Експерти назвали причину падіння курсу гривні

Михайло Ребрик розповів, що могло вплинути на курс гривні в Україні. Так, він та ряд інших експертів виключили вплив ситуації у Китаї.

Новину передає «Преса України».

Старший аналітик «Райффайзен Банку Аваль» Михайло Ребрик заявив, що курсові гірки не на користь нацвалюти обумовлені тим, що приплив валюти в Україну для купівлі облігацій внутрішньої державної позики був дещо нижчим, ніж очікувалось. Тим не менше, цей фактор не є вирішальним.

«У грудні минулого року була затримка щодо повернення ПДВ, а зараз відбувається його відшкодування. Відповідно, деякі експортери менше потребують гривні і частково притримують валютну виручку», - наголосив він.

Ще один момент, НБУ, очевидно, не націлений стримувати поступове повернення курсу на рівень понад 25 гривень за долар. За словами експерта, деякі учасники ринку могли сприйняти такий хід подій як сигнал до купівлі валюти.

Також експерти не вважають, що гривня якимсь чином відреагувала на події у Китаї.

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