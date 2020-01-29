iPhone можуть стати менш доступними через спалах коронавірусу

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 12:59

В Apple заявили, що стежать за ситуацією в Китаї, де, як відомо, відбувається виробництво iPhone. В компанії не виключили, що можуть виникнути труднощі з доступністю популярного смартфону.

Новину передає «Преса України».

Гендиректор Apple Тім Кук заявив, що компанія дуже уважно стежить за ситуацією у Китаї. Раніше в Apple заявляли, що продажі iPhone та AirPods значно зросли. Тому спалах коронавірусу може нашкодити торгівлі продукцією.

«Компанія стурбована спалахом коронавірусу у Китаї, який є головним ринком збуту і домом для великої кількості виробничих бізнесів… Виникла така ситуація, ми все ще збираємо дані, стежимо за нею», - заявив він.

За словами Кука, Apple має постачальників у районі Ухань – серці спалаху коронавіруса.

«Але ми все ще маємо альтернативи… Фабрики за межами району Ухань не відкриються після місячного відпустки до 10 лютого», - заявив він.