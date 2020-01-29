На тлі коронавірусу з Китаю евакуюють українців

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 12:18

Авіакомпанія МАУ виконає два рейси до Китаю, щоб забрати звідти українських туристів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що авіакомпанія МАУ здійснить два незаплановані рейси до Китаю з метою евакуації громадян України. Причина такого ходу подій – спалах коронавірусу, жертвами якого стали понад сто людей.

Відомо, що рейси виконають 30 січня та 3 лютого до китайського міста Саньї. Варто зазначити, раніше відомий туроператор Join UP! Вирішив повернути своїх туристів з острова Хайнань. Вони повернуться додому теж двома рейсами, 29 січня і 1 лютого.

Як повідомлялось раніше, смертоносним коронавірусом заразились декілька тисяч людей. Й навіть більше, вірус поширився за межі Китаю у Японію, США, Францію, ОАЕ.