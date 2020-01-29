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На тлі коронавірусу з Китаю евакуюють українців

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 12:18
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На тлі коронавірусу з Китаю евакуюють українців

Авіакомпанія МАУ виконає два рейси до Китаю, щоб забрати звідти українських туристів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що авіакомпанія МАУ здійснить два незаплановані рейси до Китаю з метою евакуації громадян України. Причина такого ходу подій – спалах коронавірусу, жертвами якого стали понад сто людей.

Відомо, що рейси виконають 30 січня та 3 лютого до китайського міста Саньї. Варто зазначити, раніше відомий туроператор Join UP! Вирішив повернути своїх туристів з острова Хайнань. Вони повернуться додому теж двома рейсами, 29 січня і 1 лютого.

Як повідомлялось раніше, смертоносним коронавірусом заразились декілька тисяч людей. Й навіть більше, вірус поширився за межі Китаю у Японію, США, Францію, ОАЕ.

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