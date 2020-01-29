Австралійська учасниця фітнес-бікіні детально розповіла про ефективну дієту

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Лорен Сімпсон вирішила розповісти шанувальникам, які продукти та напої допомагають їй підтримувати здоров’я тіла.
Новину передає «Преса України».
29-річна австралійська культуристка Лорен Сімпсон, яка є відомою учасницею змагання фітнес-бікіні, розповіла, яка дієта допомагає їй залишатись в ідеальній формі.
За її словами, за день вона споживає 1900 калорій. Всього спортсменка має 6 прийомів їжі на день, з яких два «підходи» - це закуски і один – десерт.
«Я зараз не відстежую свої калорії, але все ще пам’ятаю, що їм. Я думаю, що це приблизно 1800-1900 калорій», - зазначила вона.
За словами Лорен, вона починає свій день о 6.30 ранку з колагеновою кавою. Далі йде сніданок з омлета з яєчного білка на тості та вершковим білковим вівсом. Омлет включає суміш грибів, капсікуму, шпинату та фети.
Після сніданку вона відправляється до тренажерного залу й насолоджуватиметься перед тренуванням фруктами. Далі йде обід з рисового лаваша з тунцем і двома котлетами теріякі. Вдома спортсменка перекушує кавою без кофеїну та яблуком.
Вечеря передбачає кукурудзяні блюда з тунцем та буряком. Для перекусів Лорен також обирає фруктові чіпси.
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