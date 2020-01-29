У Криму відреагували на нові санкції ЄС

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 11:14

Володимир Бобков заявив, що введення ЄС санкції свідчить про розруху у країнах союзу.

Новину передає «Преса України».

Так званий віце-спікер Держради Криму Володимир Бобков прокоментував нещодавній індивідуальний список санкції ЄС за анексію Криму. За його словами, такий хід подій свідчить про те, що у країнах ЄС панує розруха.

«В Європі панує розруха. Євросоюз, який заявляє про свою єдність і намагається його всіма можливими способами демонструвати, насправді далеко вже давним-давно не єдиний», - заявив він.

Володимир Бобков також вважає, що ЄС приймає відповідні рішення під тиском США.

«Європейські чиновники змушені приймати такі рішення під тиском західних порадників, без урахування думки своїх громадян, щоб їх на якийсь час залишили в спокої», - заявив він.

Нагадаємо, у санкційний список потрапили тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя Михайло Развожаев, голова Ради міністрів Криму Юрій Гоцанюк, сенатор від Севастополя Катерина Алтабаєва й інші.