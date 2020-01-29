Росіянам розповіли про нові внутрішні паспорти

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 10:35

У МВС РФ розповіли, яка інформація міститиметься на паспортах у вигляді картки.

Новину передає «Преса України».

Керівник Головного управління з питань міграції МВС Росії генерал-майор поліції Валентина Казакова поспілкувалась із журналістами на тему нових російських паспортів. За її словами, новий документ буде випускатись в вигляді картки, яка міститиме чіп аналогічний чіпу на закордонному паспорті.

«Передбачається, що на цій картці буде фотографія, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження. У самому чіпі ця інформація буде дублюватися», - уточнила вона.

Крім того, чіп міститиме відбитки пальців власника паспорта, фото, дані про місце проживання, страховий номер індивідуального особового рахунку. Не виключено, що паспорт міститиме інформацію про водійські права.

«Паспорт з електронним носієм буде зручний для використання в інформаційних ресурсах, для отримання державних послуг, отримання електронного підпису», - додала Казакова.

Коли саме росіяни перейдуть на модернізовані паспорти поки невідомо.