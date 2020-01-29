Тетяна Чорновол проникла на територію ДБР (ВІДЕО)

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Колишній депутат Тетяна Чорновол вчинила порушення громадського порядку. Вона проникла на територію ДБР, перелізши через паркан з колючим дротом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що днем раніше об 11:00 колишній депутат ВРУ від «Народного фронту» Тетяна Чорновол проникла на територію ДБР. Так, вона перелізла через паркан з колючим дротом.
Про це розповіли у прес-службі ДБР, однак імені порушниці не називаючи. Встановлено, що політик зайшла до актової зали, де в цей час проходив брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. За попередніми даними, Чорновол спробувала кинути у нього мобільний телефон. Після цього Чорновол вивели із залу.
Наразі проходить розслідування за фактом «порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов’язаною з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії вказаної особи». Якщо провина Чорновол буде доведена, вона може сісти за грати на термін від 2 до 5 років.
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