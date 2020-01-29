Український боксер перейшов у професіонали та змінив ім'я

Аня Мартинюк 29 січня 2020, 09:25

Боксер Віктор Вихрист тепер працюватиме під псевдонімом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист перейшов з любителів в професіонали. 27-річний українець підписав контракт з німецькою промоутерською компанією ЄС Boxing Promotion.

Також стало відомо, що український боксер виступатиме під новим псевдонімом Віктор Фауст.

«У Віктора на руках вже була путівка на Олімпіаду-2020, але ми змогли вразити його своєю пропозицією, так що він вибрав нас», - прокоментував подію промоутер Ерол Джейлан.

Сам боксер також підтвердив, що пропозиція була приголомшливою.

До слова, раніше Віктор Вихрист розповідав журналістам, що його мета - стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.