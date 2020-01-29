Британців пускатимуть в Україну без віз

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Президент України Володимир Зеленський вирішив спростити життя британцям, які найближчим часом остаточно не будуть у ЄС. Так, він запропонував їм безвіз з Україною.
Новину передає «Преса України».
З 31 січня поточного року громадяни Великої Британії зможуть подорожувати в Україну без віз. Як відомо, країна виходить з ЄС, тому такий крок збоку України є зрозумілим.
Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підпише в останній день січня. Скористатися безвізом британці зможуть протягом року. Очікується, що у майбутньому безвіз для Туманного Альбіону продовжать. Однак експерти наголосили, що продовжувати безвіз безкінечно не вийде.
Нагадаємо, безвіз для жителів Великої Британії діяв з 2005 року. З 1 лютого, коли Британія остаточно покине ЄС, безвіз перестає діяти.
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