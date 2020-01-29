На італійському каналі Україну назвали «мала Росія»

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Посольство України в Італії відреагувало на інцидент на італійському телебаченні. Однак італійська сторона досі не відреагувала на обурення збоку української сторони.
Новину передає «Преса України».
Італійський суспільний мовник RAI опинився у центрі скандалу. Ведучий шоу «L'Eredita» в ефірі заявив, що «мала Росія - це друга назва України». В результаті українське посольство почало вимагати виправити ситуацію.
«У зв’язку із некоректним й, навіть, образливим висловлюванням ведучого італійського шоу «L'Eredita» на телеканалі «RAI» (26 січня ц.р.), що «Мала Росія – це друга назва України», до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію Посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що італійська сторона не відреагувала, саме тому відповідний лист з’явився на офіційній сторінці посольства у соцмережі. Інтернет-спільнота тим часом негативно відреагувала на такий хід подій.
МИ, громадяни України , надiємось у демократичностi уряду Iталiї та керiвництво програми RAI "L'Eredita", що вiдбудуться ВИБАЧЕННЯ, у такiй же ВIДКРИТIЙ ФОРМI У ЕФIРI, за ОБРАЗЛИВЕ I БЕЗГРАМОТНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ!!! P.S.: велике прохання до спiввiтчизникiв, якi реагують брутально, ПОВАЖАЙТЕ в першу чергу нас як НАЦIЮ», - з’явилось у коментарях.
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