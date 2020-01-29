В Україні запланували будівництво нового міжнародного аеропорту

Аня Мартинюк 28 січня 2020, 13:56

На Кіровоградщині може з’явитися новий аеропорт. Його будівництво заплановане на базі військового аеродрому Канатово.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 січня, заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Лобанова представила інвестиційні проекти Кіровоградщини. Один з них – новий міжнародний аеропорт. Збудувати його пропонують на базі військового аеродрому Канатово.

Також зазначається, що місцева вдала бачить гостру потребу у відновленні авіаційного сполучення з іншими регіонами України та навіть іншими країнами.

«Раніше аеродром Канатово, розташований поблизу Кропивницького, був авіаційною базою ВПС СРСР. Зараз ЦВК Канатово є власністю Міноборони України», - нагадали ЗМІ.