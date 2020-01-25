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Київські митники розповіли про інцидент з забутими валізами в аеропорту «Бориспіль». В них знайшли продукцію Apple.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, у прес-службі Київської митниці повідомили, що в пункті пропуску «Бориспіль» двоє пасажирів рейсу, який прямував з ОАЕ, забули три валізи. Митники виявили в них продукцію компанії Apple. Мова йде про 113 мобільних телефонів та 71 комплект навушників Air Pods Pro.
«Цікаво, що про таку купу телефонів їх власники згадали лише за кілька тижнів після повернення з Еміратів, а ще дивніше, що свої речі з інших валіз декларували тоді на червоному коридорі, а от про ці три - забули. Така собі вибіркова забудькуватість про товар вартістю 1,8 мільйонів гривень», - відзначили представники митниці.
В результаті власники валіз повернулись за ними. Працівники Київської митниці в результаті склали протоколи про порушення митних правил. Техніку вилучили до рішення суду.
19:02: У «Борисполі» пасажири забули валізи з айфонами на два мільйони гривень
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