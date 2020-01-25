Біля Києва авто з дитиною впало в річку

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На Київщині сталась ДТП. Водій, зреагувавши на собаку на дорозі, скермував авто в бік річки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, стало відомо про ДТП на околиці міста Ірпінь. Тут у ніч на суботу у річку Буча влетів Hyundai Elantra. В авто знаходився водій та 9-річна дитина.
Як зазначає видання «Інформатор», авто рухалось вздовж річки в бік траси для мотокросу. У якийсь момент на дорогу вибіг пес й водій скерував авто в сторону, після чого авто знесло у річку. Про подію розповів сам водій, якому, на щастя, вдалось вибратись з авто та витягнути разом із собою дитину.
Потерпілий хлопчик доставлений до реанімації. В якому він стані – невідомо. Автівкою ж тепер займуться рятувальники.
19:02: У «Борисполі» пасажири забули валізи з айфонами на два мільйони гривень
07:32: На Рівненщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима (ВІДЕО)
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