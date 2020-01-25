Зросла кількість загиблих від коронавірусу

Аня Мартинюк 25 січня 2020, 18:02

У Китаї 41 людина померла в результаті згубного коронавірусу. Серед людей спостерігається паніка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, китайські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих в результаті дії коронавірусу стрімко зростає. Так, в провінції Хубей, де відбувся спалах, загинули ще 15 людей. Так, загальна кількість загиблих наразі становить 41 людина.

«Один із загиблих був лікарем лікарні в Хубеї», - повідомляє China Television Network.

На даний момент у Китаї є 1 287 підтверджених випадків зараження. Нагадаємо, в зв’язку з таким ходом подій в місті Ухань було скасовано багато подій. Також тут почали будувати нову лікарню на випадок погіршення ситуації. Її обіцяють збудувати за 6 днів. До слова, у лікарні також почали поступати з люди з приступами паніки.

Відомо, що вірус поширився до Європи. Уже три випадки підтверджені у Франції. Ще один випадок підтверджений в Австралії.

Варто зазначити, що симптоми коронавірусу – це лихоманка, після якої виникає сухий кашель, задишка.