Зросла кількість загиблих від коронавірусу

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У Китаї 41 людина померла в результаті згубного коронавірусу. Серед людей спостерігається паніка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 січня, китайські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих в результаті дії коронавірусу стрімко зростає. Так, в провінції Хубей, де відбувся спалах, загинули ще 15 людей. Так, загальна кількість загиблих наразі становить 41 людина.
«Один із загиблих був лікарем лікарні в Хубеї», - повідомляє China Television Network.
На даний момент у Китаї є 1 287 підтверджених випадків зараження. Нагадаємо, в зв’язку з таким ходом подій в місті Ухань було скасовано багато подій. Також тут почали будувати нову лікарню на випадок погіршення ситуації. Її обіцяють збудувати за 6 днів. До слова, у лікарні також почали поступати з люди з приступами паніки.
Відомо, що вірус поширився до Європи. Уже три випадки підтверджені у Франції. Ще один випадок підтверджений в Австралії.
Варто зазначити, що симптоми коронавірусу – це лихоманка, після якої виникає сухий кашель, задишка.
19:02: У «Борисполі» пасажири забули валізи з айфонами на два мільйони гривень
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