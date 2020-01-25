Поклонська привітала Зеленського з днем народження

Аня Мартинюк 25 січня 2020, 17:21

Наталія Поклонська присвятила президенту України пост у соцмережі. Так, вона привітала його зі 42-річчям та навіть побажала, аби вона могла прибути у Київ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, колишній так званий генпрокурор Криму, а нині заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська звернулася до президента України Володимира Зеленського. Як відомо, український лідер сьогодні святкує своє 42-річчя.

У своєму Telegram-каналі Поклонська побажала йому, аби її одного разу направили до Києва в якості посла Росії.

«Я знаю, що ви сподіваєтеся зупинити війну на Донбасі, хочете кинути за ґрати нахабного і вічно п'яного кабана Порошенко, мрієте розігнати плішиві орди нацистів (ці «мачо» в основному живуть на мамкіну зарплату). Але вам просто не дають цього зробити», - написала вона.

Поклонська додала, в Україні її чекає незавершена кримінальна справа «за фактом держперевороту і захоплення влади Турчиновим, Яценюком, Порошенком».

Завершила свій пост Поклонська привітанням на українській мові.

«Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих!» - написала вона.