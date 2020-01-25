У Туреччині зросла кількість жертв землетрусу

Аня Мартинюк 25 січня 2020, 16:58

Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 22 осіб. Президент Раджеп Ердоган прибув на похорон загиблих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що жертвами землетрусу на сході Туреччини стали 22 людини. Ще понад 1000 осіб постраждали. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 сколихнув Туреччину о 17:55 вечора за місцевим часом. Різні центри моніторингу землетрусів давали оцінку поштовхам від 6,5 до 6,8. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 340 милях на схід від столиці Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував свої плани в Стамбулі та відправився до Елазига, щоб перевірити, як проходять рятувальні роботи. Він також відвідав похорон жінки та її сина, загиблих у результаті землетрусу.

«Ми робимо все можливе як держава і нація, і будемо робити це і надалі. Наші зусилля на всіх рятувальних майданчиках будуть продовжуватися», - заявив він на похоронах.

До слова, рятувальники попередили, що кількість загиблих може зрости, адже ще 30 людей вважаються зниклими безвісти.