На сході Туреччини стався землетрус

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В результаті сильних підземних поштовхів загинуло щонайменше 19 людей. Триває пошуково-рятувальна операція.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 24 січня, у Туреччині стався потужний землетрус. А саме поблизу міста Сіврице, у східній провінції Елазиг. Магнітуда землетруса 6,7. Також відомо, що землетрус тривав 40 секунд.
Так, в результаті сильних підземних поштовхів загинуло щонайменше 19 людей. Ще понад 600 отримали травми.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулиман Сойлу повідомив, що щонайменше 10 будівель обвалились. За словами Сойлу, тривають пошуково-рятувальні операції. За попередніми даними, 30 людей вважаються зниклими безвісти.
«Близько 500 000 людей відчули підземні поштовхи. Землетрус відчувався в ряді інших країн, включаючи Ірак, Сирію та Ліван», - відзначили ЗМІ.
07:32: На Рівненщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима (ВІДЕО)
07:08: Поки уряд думатиме про свої зарплати, нічого хорошого людям не буде – Ляшко (ВІДЕО)
06:36: У Болгарії затримали ймовірного організатора нападу на Гандзюк
13:42: Вчені відтворили голос 3000-літнього єгипетської мумії
13:09: Бужанський закликав негайно посадити Порошенка до в’язниці
12:49: Українським малюкам можуть почати видавати фінансовий паспорт
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