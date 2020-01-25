На сході Туреччини стався землетрус

Аня Мартинюк 25 січня 2020, 07:59

В результаті сильних підземних поштовхів загинуло щонайменше 19 людей. Триває пошуково-рятувальна операція.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 січня, у Туреччині стався потужний землетрус. А саме поблизу міста Сіврице, у східній провінції Елазиг. Магнітуда землетруса 6,7. Також відомо, що землетрус тривав 40 секунд.

Так, в результаті сильних підземних поштовхів загинуло щонайменше 19 людей. Ще понад 600 отримали травми.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулиман Сойлу повідомив, що щонайменше 10 будівель обвалились. За словами Сойлу, тривають пошуково-рятувальні операції. За попередніми даними, 30 людей вважаються зниклими безвісти.

«Близько 500 000 людей відчули підземні поштовхи. Землетрус відчувався в ряді інших країн, включаючи Ірак, Сирію та Ліван», - відзначили ЗМІ.