На Рівненщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 січня 2020, 07:32

36-річного ґвалтівника затримали. Також з’явилися інші деталі події.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у селі Стеблівка Здолбунівського району 36-річний чоловік тривалий час ґвалтував дитину своєї співмешканки. Мова йде про 13-річну школярку. Остання завагітніла й наразі перебуває на 7 місяці.

Місцеві журналісти дізнались, що у матері дівчини 8 дітей від двох чоловіків. Про те, що її доньку ґвалтували, вона не знала. До слова, мати 1986 року народження.

«До того ми нічого не знали і не помічали. Ні я, ні сусіди. Що він зробив дитині — життя зламав! Щоб йому довічне дали, щоб звідти не вийшов», — розповіла жінка.

Тим часом сусіди запевняють, що чоловік знущався з усієї родини, особливо з нерідних дітей. Про те, що дівчину ґвалтували, стало відомо лише після явних змін у її зовнішності.

Заступник начальника ГУНП області Олександр Панасюк заявив, що наразі розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією ст. 152 ч 4 ККУ (Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Зловмисник може сісти у в’язницю на термін від 8 до 15 років. Він визнав провину.