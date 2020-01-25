Поки уряд думатиме про свої зарплати, нічого хорошого людям не буде – Ляшко (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 січня 2020, 07:08

Олег Ляшко виступив на каналі Петра Порошенка з критикою в бік чинної влади.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко з’явився у ток- шоу «Ситуація», що транслює телеканал Петра Порошенка «Прямий». Політик поспілкувався на тему бідності українців та захмарних зарплат міністрів.

«Про яке подолання бідності можна мріяти, поки українські робітники отримують найнижчі зарплати у Європі, а міністри – найвищі? І при цьому ще й розказують, що їм немає чим прогодувати своїх дітей. Поки уряд егоїстів буде думати про свої зарплати і про своїх дітей, а не про дітей і зарплати робочих людей - нічого хорошого для людей не буде», - заявив він.

Ляшко також зауважив, що поки влада обіцяє іноземним інвесторам звільнення від податків, українським виробникам вони навпаки збільшуються.

«Чому до німця, поляка чи китайця уряд може приставити «інвестиційну няню», а нашим підприємцям - продажні суди і корумпованих оборотнів у погонах? Ми пропонуємо іншу політику! Щоб українці в Україні мали роботу і зарплату», - заявив він.