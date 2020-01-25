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Олег Ляшко виступив на каналі Петра Порошенка з критикою в бік чинної влади.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко з’явився у ток- шоу «Ситуація», що транслює телеканал Петра Порошенка «Прямий». Політик поспілкувався на тему бідності українців та захмарних зарплат міністрів.
«Про яке подолання бідності можна мріяти, поки українські робітники отримують найнижчі зарплати у Європі, а міністри – найвищі? І при цьому ще й розказують, що їм немає чим прогодувати своїх дітей. Поки уряд егоїстів буде думати про свої зарплати і про своїх дітей, а не про дітей і зарплати робочих людей - нічого хорошого для людей не буде», - заявив він.
Ляшко також зауважив, що поки влада обіцяє іноземним інвесторам звільнення від податків, українським виробникам вони навпаки збільшуються.
«Чому до німця, поляка чи китайця уряд може приставити «інвестиційну няню», а нашим підприємцям - продажні суди і корумпованих оборотнів у погонах? Ми пропонуємо іншу політику! Щоб українці в Україні мали роботу і зарплату», - заявив він.
07:32: На Рівненщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима (ВІДЕО)
07:08: Поки уряд думатиме про свої зарплати, нічого хорошого людям не буде – Ляшко (ВІДЕО)
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